Майже 70% українців упевнені у відновленні економіки країни після перемоги – опитування 

Близько 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна відновить економічний потенціал після перемоги.

Про це заявив безпековий аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, презентуючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо оцінки українцями зусиль держави з відновлення, передає Укрінформ.

"Є запас міцності, оптимізму в українському суспільстві, який у першу чергу спрямований на кінцевий результат, на те, що Україна не просто відновить те, що втратила під час війни, а вийде на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. 68,3% громадян вірять, що це можливо", – сказав Жовтенко.

Укрінформ

За даними дослідження, не згодні з цим твердженням 15% респондентів. Найбільш скептично налаштовані щодо здатності країни відновити свій соціально-економічний потенціал мешканці південних областей: 31% респондентів із південних регіонів не вірять у це, порівняно з медіанним значенням 13% в решті регіонів.

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Процес повоєнного відновлення України, на думку більшості, не буде швидким і займе щонайменше від 2 до 5 років. Так вважає 16,5% респондентів. 21% опитаних оцінили тривалість процесу відновлення у 5–8 років. 18% опитаних відводять етапу відбудови 8–10 років. 22% респондентів вважають, що Україні знадобиться понад 10 років для відновлення після війни.

Сповільнювати темп повоєнної відбудови можуть, на думку опитаних, передусім величезний масштаб руйнувань (70%), корупція на національному (58%) та місцевому рівнях (52%).

Найактуальнішими напрямами повоєнного відновлення країни більшість опитаних вважає: розмінування територій (76,5%); відновлення зруйнованого житла та інфраструктури (73%); психологічну допомогу (51%); інтеграцію ветеранів у післявоєнне життя (51%) і створення нових робочих місць та перекваліфікацію працездатного населення (50,5%).

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Ключову роль у відновленні України, на думку респондентів, відіграватиме уряд України (53%) та іноземні держави (51,5%).

Безпосередньо долучитися до повоєнної відбудови країни фінансово або через волонтерство мають намір 15% та 19% відповідно. Пасивно долучитися до відновлення держави як працевлаштована економічно активна частина населення готові 51% опитаних. 19,5% респондентів готові здобути нову кваліфікацію чи навички, щоб долучитися до проєктів з відбудови країни. 15% опитаних українців не бачать себе учасниками повоєнного відновлення України.

укрінформ

Загальнонаціональне опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології у період з 3 по 12 березня 2024 року. Методом face-to-face опитали 2001 респондента віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо:

Результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року показали, що очікування покращення економічного добробуту як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі знизились відносно початку 2023 року.