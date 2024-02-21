Українці почали менше вірити в покращення економічного становища

Очікування покращення економічного добробуту як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі знизились відносно початку 2023 року.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року.

Згідно з опитуванням, у січні 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація зміниться на краще у наступні три місяці, знизилася до майже 7%, що майже у два рази менше, ніж у лютому-березні 2023 року, коли про віру у покращення говорили 13% опитаних.

При цьому, частка тих, хто вірить у зміни на гірше зросла з 23% на початку 2023 року, до 33% у січні 2024 року.

Реклама:

Подібна ситуація також зберігається щодо середньострокової перспективи.

У покращення економічного становища у наступні 2-3 роки вірять 31% опитаних, тоді як у лютому-березні 2023 року цей показник становив 51%.

При цьому, віра у погіршення ситуації у середньостроковій перспективі все ще нижча і становить 22,5%.

Реклама:

Економічна правда





