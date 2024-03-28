Дубай втрачає привабливість для заможних росіян – Bloomberg
Два роки тому Дубай став фаворитом для росіян, які шукали можливості вкласти гроші або побудувати нове життя після повномасштаюного вторгнення РФ в Україну. Зараз ця привабливість тьмяніє, оскільки вартість життя зростає, а банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США.
Про це пише Bloomberg.
За словами банкірів та інвестиційних фахівців, приплив російських грошей до ОАЕ демонструє ознаки сповільнення. Ніхто з них не прогнозує масового відтоку коштів, які вже перебують в ОАЕ, але співрозмовники агентства кажуть, що країна навряд чи побачить нові великі притоки.
Деякі російські емігранти розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.
На відміну від США та ЄС, країна Перської затоки не має санкцій проти Росії.
Тим не менш, російські компанії, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій, розповіли джерела Bloomberg.
Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners спостерігає зменшення кількості росіян, які відкривають свій бізнес в ОАЕ, "тому тенденція йде на спад".
"Насправді, деякі з російських клієнтів або скоротили свої активи в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли тут невелику базу, але переїхали назад до Москви або до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій, таких як Маврикій", - розповів представник компанії.
Банки ОАЕ, зокрема Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC і First Abu Dhabi Bank PJSC, посилили перевірку російських юридичних осіб і в останні місяці намагалися забезпечити більшу відповідність санкціям США.
Банкіри в Дубаї повідомили, що хоча пересічні росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, в основному не стикалися з великими проблемами при відкритті рахунків, кілька підсанкційних росіян отримали відмову в обслуговуванні в банках.
Дехто з тих, хто має політичну приналежність або зв'язки з особами, що потрапили під санкції, також зіткнувся з труднощами при відкритті банківських рахунків, повідомили джерела.
Нагадаємо:
Через санкційний тиск з боку США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.
Економічна правда