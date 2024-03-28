Дубай втрачає привабливість для заможних росіян – Bloomberg

bloomberg

Два роки тому Дубай став фаворитом для росіян, які шукали можливості вкласти гроші або побудувати нове життя після повномасштаюного вторгнення РФ в Україну. Зараз ця привабливість тьмяніє, оскільки вартість життя зростає, а банки ОАЕ стають більш суворими у виконанні санкцій США.

Про це пише Bloomberg.

За словами банкірів та інвестиційних фахівців, приплив російських грошей до ОАЕ демонструє ознаки сповільнення. Ніхто з них не прогнозує масового відтоку коштів, які вже перебують в ОАЕ, але співрозмовники агентства кажуть, що країна навряд чи побачить нові великі притоки.

Деякі російські емігранти розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.

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На відміну від США та ЄС, країна Перської затоки не має санкцій проти Росії.

Тим не менш, російські компанії, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків, оскільки ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій, розповіли джерела Bloomberg.

Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners спостерігає зменшення кількості росіян, які відкривають свій бізнес в ОАЕ, "тому тенденція йде на спад".

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"Насправді, деякі з російських клієнтів або скоротили свої активи в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли тут невелику базу, але переїхали назад до Москви або до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій, таких як Маврикій", - розповів представник компанії.

Банки ОАЕ, зокрема Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC і First Abu Dhabi Bank PJSC, посилили перевірку російських юридичних осіб і в останні місяці намагалися забезпечити більшу відповідність санкціям США.

Банкіри в Дубаї повідомили, що хоча пересічні росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, в основному не стикалися з великими проблемами при відкритті рахунків, кілька підсанкційних росіян отримали відмову в обслуговуванні в банках.

Дехто з тих, хто має політичну приналежність або зв'язки з особами, що потрапили під санкції, також зіткнувся з труднощами при відкритті банківських рахунків, повідомили джерела.

Нагадаємо:

Через санкційний тиск з боку США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

Економічна правда