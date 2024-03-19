Один з найбільших банків ОАЕ під тиском США згортає співпрацю з росіянами – WSJ

Через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що банк Emirates NBD закрив російський підрозділ і багато російських рахунків. Під удар також потрапили компанії азербайджанського бізнесмена Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою.

NBD Emirates наказав закрити рахунки Coral, Voliton, Bellatrix та ще однієї пов’язаної з Ейюбом компанії Pontus Trading. Саме на ці компанії були зареєстровані старі танкери, які перевозять великі обсяги російської нафти.

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Emirates NBD також закрив рахунки російського гіганта з виробництва добрив "Уралкалію" та російського бізнесмена Івана Тавріна. У грудні США наклали санкції на Тавріна, який після початку великої він скуповував зарубіжні технологічні компанії.

Додається, що окрім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr.

Нагадаємо:

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Один із найбільших банків ОАЕ - Emirates NBD - почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать.