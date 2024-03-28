"Зелена" генерація допомагає уникнути відключень світла в Одеській області

Енергетикам вдалося уникнути обмежень світла в Одеській області завдяки сприятливій погоді, зменшенню споживання електрики та "зеленій" генерації - вітровим та сонячним електростанціям.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Так, енергетикам вдається уникнути обмежень споживання світла. Цьому посприяла тепла погода, зменшене споживання електричної енергії та, як наслідок, зменшене навантаження на енергомережу.

"Уникнути відключень нам допомагає й зелена генерація — вітрові та сонячні електростанції, котрі забезпечують додаткову потужність. Проте, ремонтні роботи на енергообʼєктах НЕК Укренерго тривають і мережеві обмеження все ще є", - заявив він.

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Працездатне обладнання НЕК не може на 100% забезпечити електроспоживання клієнтів. У разі збільшення споживання, ймовірно, доведеться знову застосовувати обмеження.

Нагадаємо:

Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області. При збільшенні споживання на Одещині та Хмельниччині також можливе застосування обмежень.

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