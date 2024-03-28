Україна звернулася до Польщі з проханням про вільний пропуск пального через кордон

Україна виступила з проханням до Польщі про вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але і пального.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Ми просили про вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але і пального. Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки й сьогодні також це питання обговорили з паном прем'єр-міністром", – зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

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Глава польського уряду Дональд Туск після переговорів у Варшаві з українським колегою Денисом Шмигалем заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень.

Український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Тепер ліцензії на їх експорт видаватимуться за погодженням із польською стороною.