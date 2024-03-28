Курс валют на 28 березня: обвал гривні призупинився

На 28 березня Національний банк призупинив ослаблення гривні - національна валюта дещо змінилася порівняно з 27 березня.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,2273 грн, євро – 42,4420 грн (напередодні долар - 39,3430 грн, євро – 42,6911 грн).

На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,88 – 39,39 грн проти котирувань у 38,22 – 39,41 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,81– 42,96 грн проти курсу 42,78 – 43,03 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,0 - 39,5 грн (курс на 27 березня – 39,0 - 39,54 грн);

Євро – 42,3 - 43,0 грн (курс на 27 березня – 42,35 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Укрексімбанк – 39,0 - 39,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,53 грн за долар, monobank – 39,51 грн.

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