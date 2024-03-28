Ціни на нафту зросли після переоцінки запасів нафти у США

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Ціни на нафту трохи зросли у четвер після дводенного зниження. Інвестори переоцінили останні дані щодо запасів сирої нафти та бензину в США і знову перейшли в режим покупок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 86,49 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) США з постачанням у травні зросли на 44 центи, або на 0,5%, до 81,79 долара за барель.

Очікується, що обидва орієнтири завершать місяць зі зростанням третій місяць поспіль і збільшаться приблизно на 4,5% порівняно з минулим місяцем.

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На попередній сесії ціни на нафту перебували під тиском після минулого тижня неочікуваного зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що пояснюється збільшенням імпорту сирої нафти та слабким попитом на бензин, згідно з даними Управління енергетичної інформації.

Проте, збільшення запасів сирої нафти було меншим, ніж прогнозував Американський інститут нафти (API).

"Ми очікуємо, що запаси в США зростатимуть меншими темпами, ніж зазвичай, що відображається на глобальний ринок нафти незначним дефіцитом. Це, ймовірно, підтримає ціни на нафту Brent у майбутньому", - заявив головний аналітик сировинних товарів SEB Research Б'ярне Шільдроп.

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Також підтримку цінам надають показники завантаження нафтопереробних заводів США, які минулого тижня зросли на 0,9 відсоткового пункту.

Нагадаємо:

У середу, 27 березня, ціни на нафту знижувалися після повідомлення про те, що запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі у світі, різко зросли.