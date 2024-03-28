УДП спустило на воду третю великотоннажну SLG-баржу

Фото: Facebook Дмитра Москаленка

Українське Дунайське пароплавство спустило на воду третю великотоннажну SLG-баржу і готове будувати до 10 одиниць суден на рік.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

"Спустили вже третю баржу SLG. Технологія конверсії нашим заводом повністю відпрацьована. Ми готові будувати до 10 барж на рік з можливістю збільшення обсягів на 20%. Проте наразі УДП несамохідним флотом забезпечений", – зазначив Москаленко.

Крім того, минулого року УДП виконали великий обсяг ремонтів та завершуємо формування резерву самохідного флоту для перевезень до 200 тис тонн вантажів на місяць. Відповідно у підприємства зʼявилась можливість приймати також флот інших підприємств і компаній. Замовлення є, роботою завод забезпечений.

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За словами Москаленка, виробничим майданчиком УДП зацікавились відомі іноземні виробники, наразі тривають консультації.

"Для залучення інвестора маємо завершити процес реєстрації майна та земельних ділянок; утилізувати відходи виробництва, які накопичувались десятиріччями (плануємо перші торги по реалізації металолому, якого у нас дуже і дуже багато)", – пояснив гендиректор компанії.

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Українське дунайське пароплавство побудувало другу великотоннажну SLG–баржу з використанням старих ліхтерних суден - малих сорокаметрових барж.