Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 12 кейсів
Середа, 27 березня 2024, 20:07 -
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 12 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До переліку додали наступні інвестпроєкти:
- CapitalProf
- Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD
- ABNBITFX
- Advanced Mining
- DotBig
- IncCrypto
- xChief Ltd.
- ParadTrade
- RWB Group
- Avalon Technologies
- RoboForex
- Fondexx
Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.
Реклама:
Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Нагадаємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів.
Реклама:
Економічна правда
Реклама: