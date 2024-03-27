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Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 12 кейсів

Середа, 27 березня 2024, 20:07 - Олексій Павлиш

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 12 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До переліку додали наступні інвестпроєкти:

  • CapitalProf 
  • Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD 
  • ABNBITFX 
  • Advanced Mining 
  • DotBig 
  • IncCrypto 
  • xChief Ltd. 
  • ParadTrade 
  • RWB Group 
  • Avalon Technologies 
  • RoboForex 
  • Fondexx 

Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.

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Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів.

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Економічна правда

НКЦПФР інвестиції
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