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Українців попередили про ще 11 сумнівних проєктів для інвестицій

Четвер, 8 лютого 2024, 14:54 - Анастасія Жарикова

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів.

Про це йдеться в повідомленні НКЦПФР.

Зокрема, до переліку ненадійних для нівестицій проєктів потрапили:

Повний перелік сумнівних інвестиційних проєктів можна переглянути за посиланням.

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Нагадуємо:

Раніше Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів на 14 кейсів.

НКЦПФР інвестиції
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Економічна правда
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