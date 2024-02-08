Українців попередили про ще 11 сумнівних проєктів для інвестицій
Четвер, 8 лютого 2024, 14:54 -
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 11 кейсів.
Про це йдеться в повідомленні НКЦПФР.
Зокрема, до переліку ненадійних для нівестицій проєктів потрапили:
- FinUp – https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/,
https://school.umidasamoienko.com/5-usa
- Finiex Capital – https://finiexcapital.com/
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED – https://www.boeingltd.org/
- CRYPTO VISION LIMITED – https://cryptovisions.org/
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS – www.mckenziefreycapital.com
- BITFXMAKESTRADE – https://bxtrademakes.online/index-2.html
- M.B.F. MANAGEMENT LIMITED – https://mbf-limited.com/ru/
- TONPEX – https://tonpex.com/
- WISEFEX INVEST – https://wisefexs-invest.com/
- Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET – https://capitaltrustlimited.net/
Повний перелік сумнівних інвестиційних проєктів можна переглянути за посиланням.
Реклама:
Нагадуємо:
Раніше Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів на 14 кейсів.
Реклама: