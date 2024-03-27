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На будівництві Палацу спорту в Тернополі розікрали 25 мільйонів 

Середа, 27 березня 2024, 20:03 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Нацполіція

Ексдиректор київської компанії отримав підозру у привласненні майже 25 млн грн під час будівництва Палацу спорту в Тернополі. 

Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Тернопільській області. 

Слідство встановило, що у 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з підрядною організацією на будівництво спортивного об’єкта в Тернополі.

Для виконання робіт підрядник – товариство з Київщини - отримав з бюджету понад 30 млн грн. 

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"З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією", – повідомили у Нацполіції. 

Там зазначили, що унаслідок таких дій підрядника завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо: 

Раніше ЕП публікувала рейтинг спортивних арен України, які після 24 лютого стали приводом для витрачання десятків мільйонів гривень з місцевих бюджетів. 

спорт гроші місцеві бюджети
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