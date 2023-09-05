Найдорожчі стадіони в час війни: на які арени витратили найбільше бюджетних коштів

За час війни найбільше бюджетних коштів на ремонтні роботи стадіонів витратила Львівщина. Сумарно це понад 125 млн грн.

Відповідний аналіз провело видання Tribuna.com.

Видання склало рейтинг спортивних арен України, які після 24 лютого стали приводом для витрачання десятків мільйонів гривень з місцевих бюджетів.

Найбільше коштів направили на:

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"Арена Львів" – 12 млн грн;

стадіон "Тиса" в смт Буштино, Закарпаття – 14,6 млн грн;

стадіон імені Є. Смука в Яворові, Львівщина – 23,3 млн грн;

"Авангард", Рівне – 28,6 млн грн;

стадіон ДЮСШ "Зміна", Київ – 44,2 млн грн;

центральний стадіон, Житомир – 69,9 млн грн;

стадіон ім. О. Русина у Новояворівську, Львівщина – 90 млн грн;

центральний стадіон в Ківерцях, Волинь – 145 млн грн.

Лідером з бюджетних витрат на стадіони під час великої війни виявився центральний стадіон в Ківерцях.

На початку цього літа Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради провів два окремі тендери на капітальний ремонт стадіону в місті. Один – на ремонт футбольного поля, інший – на ремонт бігових доріжок та спортивних майданчиків на території обʼєкту. Обидва вийшли на однакову суму в 72,5 млн грн.

На другому місці опинився стадіон у Новояворівську. На його реконструкцію виділили 90 млн грн.

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Місцева влада запустила тендер ще у травні цього року. Ремонтні роботи включали в себе демонтаж трибун, світлових опор та огородження, будівництво нових, перестелення газону та бігових доріжок, облаштування майданчиків для баскетболу, волейболу, гандболу та тенісу.

Третій у лідерах антирейтингу – центральний стадіон у Житомирі, на реконструкцію якого виділили 69,9 млн грн.

26 травня цього року Департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА оголосив тендер на "благоустрій та реконструкцію футбольного поля" арени. Роботи стосуються опор освітлення, платформ для телебачення, зовнішніх електромереж, відеощитів та, зрештою, самого газону.

Інфографіка: Tribuna.com

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