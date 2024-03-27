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У "Дії" за 3 місяці перереєстрували 30 тисяч авто

Середа, 27 березня 2024, 16:57 - Анастасія Жарикова

За 3 місяці роботи послуги перереєстрації автомобілів у "Дії" нею скористались для переоформлення 30 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Вже 30 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через Дію за 3 місяці роботи послуги", – написав він.

За словами міністра, це - найпопулярніша сервісна послуга, яку запустило МВС у співпраці з Мінцифрою. 

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"Не виходячи з дому, прямо в смартфоні можна купити чи продати автівку, мотоцикл або мопед. Легко та зручно, адже комфорт громадян - наш пріоритет", – додав Клименко.

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Нагадуємо:

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Станом на 25 січня в застосунку "Дія" здійснили 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.

Дія авто послуги МВС Мінцифри
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Економічна правда
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