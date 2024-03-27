У Молдові зупиняються олійні заводи: серед причин – брак українського соняшнику

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Один з найбільших виробників олії в Молдові - Floarea Soarelui - призупинило роботу, зокрема, через брак українського соняшнику.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на портал Mold-Street.

Директорка Floarea Soarelui Стела Островецкі заявила, що завод призупинив роботу, оскільки підприємство не може закупити на місцевому ринку достатньо насіння соняшника та не може імпортувати, оскільки механізм ліцензування імпорту, запроваджений у жовтні 2023 року, практично не працює.

"Ми на 20 днів припиняли роботу у січні 2024 року, зараз знову зупинено завод у Бєльцях, як і завод Danube Oil у Джурджулештах. Ми не можемо закупити на ринку Молдови достатню кількість соняшникового насіння. У січні 2024 року ми спробували одержати право на імпорт насіння з України, але спеціалізована комісія мінсільгоспу не видала нам ліцензію", - сказала вона.

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Підприємство може переробляти понад тисячу тонн насіння соняшнику за добу, відповідно, для продовження функціонування необхідні великі обсяги, які воно не може купити у Молдові.

"За нашими оцінками, на ринку залишилося лише близько 100 тис. тонн насіння соняшника. Деякі фермери не хочуть продавати зараз за ринковою ціною, а хочуть залишити насіння, сподіваючись, що влітку ціни підвищаться", - додала директорка підприємства.

Водночас асоціація "Сила фермерів" стверджує, що на ринку Молдови багато соняшника і звинувачує переробників, зокрема групу Trans-Oil, до якої входить Floarea Soarelui, у тому, що вони не хочуть пропонувати реальні ціни та намагаються диктувати умови.

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Видання зазначає, що Floarea Soarelui купує насіння соняшнику за ціною 6754 леїв за тонну, а Trans Oil Refinery - за 6947 леїв за тонну. У той час, як деякі фермери хочуть продати свою продукцію за вищою ціною — мінімум 8000 леїв або навіть 10 000 леїв за тонну.

"Ми не можемо запропонувати більш високу ціну. Ми пропонуємо ціни на рівні Чорноморського регіону. Якщо більше платитимемо за насіння, то ціна на олію теж зросте, а якщо олія буде дорожчою, ми не зможемо її експортувати", — заявила директор Floarea Soarelui.

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Раніше повідомлялось, що українські аграрії зменшуватимуть посіви кукурудзи через низькі ціни на цю культуру, та соняшника у цьому сезоні.