Дефіциту в енергосистемі немає, ворожі обстріли пошкодили лінії в двох областях - Міненерго

Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі 27 березня немає, напередодні зменшувалось навантаження на об'єкти ВДЕ та застосовувались графіки відключення в чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

26 березня через значні пошкодження після обстрілу РФ 22 березня та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за розпорядженням "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях і в пікові години в Хмельницькій області.

Імпорт е/е після рекордного з початку року показника у 18 649 МВт-год у вівторок знизився майже на третину - до 12 702 МВт-год. Експорту немає четвертий день поспіль.

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У аварійний ремонт після обстрілів вийшла повітряна лінія 110 кВ у Сумській області, але до знеструмлення споживачів це не призвело. Водночас через обстріл повітряних ліній у Чернігівській області за добу відключено понад 400 споживачів у шістьох населених пунктах.

Нагадуємо:

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова. Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом'якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

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