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В Міноборони створили Департамент, який буде займатись закупівлями

Вівторок, 26 березня 2024, 20:07 - Володимир Тунік-Фриз

В структурі Міністерства оборони був створений Департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для війська

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як зазначають, новостворений Департамент формуватиме довгострокові плани закупівель продовольства, речового майна, пально-мастильних матеріалів, а також технічних засобів тилу.

Як зазначає заступник міністра оборони Віталій Половенко, основна задача Департаменту - звести до мінімуму ситуації коли Міністерству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ.

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Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме "Державний оператор тилу".

Нагадаємо:

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Економічна правда
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