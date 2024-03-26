УЗ оголосила повторний тендер на організацію харчування в поїздах "Інтерсіті": бюджет 1,9 мільярда

УЗ

АТ "Укрзалізниця" оголосило повторний тендер на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Про це повідомила пресслужба компанії.

""Укрзалізниця" виходить на фінішну пряму в процедурі пошуку партнера для забезпечення послуг харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", - йдеться в повідомленні.

Після консультацій із представниками ринку продовольчого ритейлу, обговорення операційної моделі та детальних технічних вимог і очікувань УЗ від потенційного контрагента, опрацювання пропозицій і коментарів від гравців ринку, компанія фіналізувала документацію й оголошує конкурс.

Реклама:

Зазначається, що тендер відбудеться на майданчику Smart Tender. Його бюджет становить 1,898 млрд грн. Пропозиції приймаються до 9 квітня 2024 року.

Попередній конкурс "УЗ" на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" на 1,898 млрд грн було оголошено в Prozorro в жовтні 2023 року, однак торги не відбулися.

Проведення конкурсу було заблоковано судовим рішенням через скаргу однієї з компаній-претендентів.

Реклама:

Нагадуємо:

У вересні торік повідомлялось, що АТ "Укрзалізниця" до кінця року проведе тендер по відбору постачальника послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ з урахуванням оновлених вимог.