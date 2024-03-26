Суд наклав арешт на 49,5% часток "дочок" Ferrexpo  в Україні

Cуд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній гірничорудної компанії Ferrexpo plc у рамках серії судових розглядів проти найбільшого власника Ferrexpo Костянтина Жеваго у справі банку "Фінанси та Кредит".

Про це компанія зазначила у біржовому повідомленні.

"Ці обмеження накладено на 49,5% акцій українських дочірніх компаній групи, за винятком ТОВ "ТІС-Руда" і ТОВ "Нова-Логістика", де колективне обмеження становить 24,7% і 25,2% відповідно", - уточнюється в біржовому повідомленні Ferrexpo.

Згідно з ним, обмеження не зачіпають право власності на частки, але забороняють їх передання й обмежують певні права, пов'язані з акціями, включно з правом голосу.

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Запроваджені обмеження відрізняються від обмежень, пов'язаних із заморожуванням акцій, про які було оголошено у березні та вересні минулого року.

"Ferrexpo заявляє, що вона не має і ніколи не мала наміру передавати акції своїх дочірніх компаній. Наразі Група аналізує можливі юридичні та інші доступні засоби правового захисту і має намір активно захищати свої права", - наголошується в заяві.

У ній також зазначається, що діяльність Ferrexpo триває без змін, а подальші оголошення буде зроблено в міру необхідності.

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Нагадуємо:

Мільярдер Костянтин Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.