McDonald’s відновив роботу перших ресторанів у Дніпрі

У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі перші п’ять ресторанів мережі закладів швидкого харчування McDonald’s відновили роботу.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Від сьогодні запрацювали для відвідувачів ресторани за ардесами:

пл. Старомостова, 5 - розташований біля залізничного вокзалу і зручний для містян та гостей міста;

пр. Гагаріна, 128 - поруч з кількома навчальних закладів;

пр. Героїв, 2-В та вул.Кондратюка, 2-В – розташовані у різних районах, поруч із набережною та зонами відпочинку;

пр. Слобожанському, 1-А - на лівому березі Дніпра.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки - у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі виробничі процеси, видає оплачені замовлення й зачиняє заклад, аби гості та працівники могли пройти в укриття.

Після відбою тривоги ресторани продовжать роботу орієнтовно через годину після - цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.



У випадку підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб ефективніше відпрацювати оновлені процедури з безпеки.

Придбати страви можна як в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування, так і на МакДрайв. McDelivery, яку забезпечують партнерські компанії з доставки Glovo та Bolt Food, стане доступною на початку травня.

У зв’язку із відновленням ланцюгів постачання і нарощенням обсягів складів спершу у дніпровських ресторанах буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

У компанії анонсували, що наступні заклади у м. Дніпрі відкриються за адресами вул. Глінки, 2 та вул. Нижньодніпровській, 17 на початку травня. Точну дату McDonald’s повідомить на офіційних сторінках компанії у соцмережах.

Економічна правда