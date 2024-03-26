Мінфін запустив дашборд для аналізу зарплат держслужбовців

Міністерство фінансів розробило аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні було змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців. Відповідно до запроваджених змін міністерство створило дашборд, завдяки якому можна відстежити видатки держави на заробітну плату працівників державних органів.

"Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця", – пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Крім того, міністерство вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів. Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС "ГРК-ВЕБ") з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів.

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Нагадаємо:

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Наприкінці минулого року уряд затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців на основі кваліфікації посад і грейдів.