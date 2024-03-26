SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти 

Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT планує запустити нову платформу протягом наступних одного-двох років, щоб підключити хвилю цифрових валют центральних банків, які зараз розробляються, до існуючої фінансової системи.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 90% центральних банків світу зараз вивчають цифрові версії своїх валют. Більшість не хоче відставати від біткойнів та інших криптовалют, але бореться з технологічними складнощами.

Керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган заявив, що його останнє випробування, яке тривало 6 місяців і в якому брали участь 38 членів групи центральних банків, комерційних банків і розрахункових платформ, було одним із найбільших глобальних співробітництв щодо CBDC (Central Bank Digital Currency - цифрова валюта центрального банку і "токенованих" активів.

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Він зосереджений на тому, щоб CBDC різних країн могли використовуватися разом, навіть якщо вони побудовані на різних базових технологіях або "протоколах", тим самим зменшуючи ризики фрагментації платіжної системи.

Він також показав, що їх можна використовувати в дуже складних торгових або валютних платежах і потенційно автоматизувати, щоб як прискорити, так і знизити витрати на процеси.

Незважаючи на те, що часові рамки все ще можуть зміститися, якщо запуск основних економічних CBDC буде відкладено, вихід із блокування, коли це станеться, стане серйозним поштовхом для збереження домінуючої позиції SWIFT у міжбанківській системі.

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У таких країнах, як Багамські острови, Нігерія та Ямайка, уже працюють CBDC. Китай добре просунувся в реальних випробуваннях електронного юаня. Європейський центральний банк також розробляє цифровий євро, а Банк міжнародних розрахунків, глобальна парасолькова група центрального банку, проводить численні транскордонні випробування.

Однак головною перевагою SWIFT є те, що її існуюча мережа вже використовується в понад 200 країнах і з’єднує понад 11 500 банків і фондів, які використовують її для надсилання трильйонів доларів щодня.

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Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.