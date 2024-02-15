НБУ проведе відкрите тестування е-гривні до кінця 2024 року

Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.

Про це повідомив голова Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у подкасті "Хроніки економіки".

"Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків", — повідомив Поддєрьогін.

За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

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Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати другий пілотний проєкт з використання е-гривні НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші. "Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити людей, ми не плануємо", — додав Поддєрьогін.

За його словами, мета другого експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні. В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.

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Перший експеримент із застосування е-гривні НБУ провів у 2018 році, ставши одним із перший центральних банків у світі, котрі почали тестувати використання цифрових грошей. В межах першого пілотного проєкту Нацбанк випустив 5443 е-гривні, якими користувалися лише працівники регулятора.

Загалом, тоді було здійснено 208 операцій переказу між е-гаманцями, 82 операції поповнення цих гаманців, 42 операції обміну е-гривень на безготівкові гроші, 40 операцій переказів для потреб бійців, які воювали на Донбасі та 19 операцій поповнення мобільного рахунку (оператора LifeCell).

Детальніше про те, що таке цифрові гроші ЕП писала у публікації: Е-гривня на підході. Як світ переходить на крипту та що зробила для цього Україна