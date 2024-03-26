Курс валют на 26 березня: гривня впала до нового мінімуму

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На 26 березня Національний банк ослабив гривню до нового історичного мінімуму, "чорний ринок" та курси в банках відреагували відповідно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,2298 грн, євро – 42,4898 грн (напередодні долар - 38,9075 грн, євро – 42,1252 грн).

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,69 – 39,35 грн проти котирувань у 38,03 – 39,13 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,79– 43,0 грн проти курсу 42,72 – 42,91 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,98 - 39,48 грн (курс на 25 березня – 38,8 - 39,29 грн);

Євро – 42,3 - 42,98 грн (курс на 22 березня – 42,1 - 42,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,2 - 39,75 грн;

Укрексімбанк – 38,8 - 39,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,37 грн.

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