Власники Rolls-Royce, Ferrari і Lamborghini цьогоріч звільнені від "податку на розкіш" – Bihus.Info

Bihus.Info

У цьогорічному переліку авто, власники яких повинні сплатити 25 тис грн (так званий "податок на розкіш") відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати у якості шпаринок для несплати податку.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Транспортний податок - сплата 25 тисяч гривень на рік для власників автомобілів, яким не більше 5 років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цього року це близько 2,7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.

"Список автомобілів під оподаткування готує ДП "Держзовнішінформ", він публікується на сайті Мінекономіки. У ньому вказуються конкретні марки, моделі, об’єми двигунів, вік машини, а також комплектація чи версія, за яку доведеться платити - аби власники чітко розуміли, що саме їхній транспортний засіб підлягає оподаткуванню", - йдеться в сюжеті.

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Журналісти з'ясували, що у перелік автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 році, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari.

"Вони найдорожчі на українському авторинку, за даними сайту auto.ria. Дві SF90 2022-го року нині продаються за 650 тис дол і 800 тис дол - дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка", - йдеться у матеріалі.

Крім цього, у переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce.

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Автівками цієї британської марки користуються народні депутати України. Зокрема, на кросоверах Cullinan було помічено нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака, додає Bihus.Info.

"Кондитерський дім Вацака також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку на сайті Мінекономіки", - йдеться в сюжеті.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім цього, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті автівки, які є в переліку, підкреслюють журналісти.

Зокрема, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою - MaVbach.

Нагадаємо:

Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадають під транспортний податок в 2024 році.

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Економічна правда