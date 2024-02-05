Мінекономіки опублікувало список моделей авто, які підпадають під "податок на розкіш"
Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадають під транспортний податок в 2024 році.
Про це пише профільна асоціація "Укравтопром".
Загалом у переліку - 184 моделі таких марок, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
"Сума податку становить 25 тис грн. Сплатити його необхідно: фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації", - йдеться у повідомленні.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат - наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.
Нагадаємо:
Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадали під "податок на розкіш" в 2023 році. - у списку було 225 моделей.
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Економічна правда