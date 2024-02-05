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Мінекономіки опублікувало список моделей авто, які підпадають під "податок на розкіш"

Понеділок, 5 лютого 2024, 10:14 - Олексій Павлиш
 
getty images

Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Про це пише профільна асоціація "Укравтопром".

Загалом у переліку - 184 моделі таких марок, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

"Сума податку становить 25 тис грн. Сплатити його необхідно: фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації", - йдеться у повідомленні.

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Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат - наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

Нагадаємо:

Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадали під "податок на розкіш" в 2023 році. - у списку було 225 моделей.

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Економічна правда

авто податки Мінекономіки
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