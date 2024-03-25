"Укрнафтобуріння" просить суд скасувати рішення щодо зупинки видобутку на Сахалінському родовищі

"Укрнафтобуріння" звернулося з заявою про перегляд постанови Шостого апеляційного адміністративного суду і просить суд скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі.

Про це йдеться у повідомленні "Укрнафтобуріння".

Так, в "Укрнафтобуріння" кажуть, що через зупинку видобутку на родовищі держава щороку втрачатиме майже 500 млн куб м газу та близько 10 млрд грн.

Водночас Шостий апеляційний адміністративний суд отримав можливість "виправити ситуацію, що склалася, через зупинку Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища".

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"Держгеонадра, яке у 2023 році звернулося до Київського окружного адміністративного суду з заявою про поворот рішення Окружного адміністративного суду від 2009 року, обґрунтувало значний пропуск звернення до суду листом Державного бюро розслідувань (ДБР), яке за їхнім твердженнями вимагало, щоб Держгеонадра анулювали спецдозвіл Укрнафтобуріння.

Проте, в лютому 2024 року інформаційна агенція NADRA.INFO опублікувала статтю під назвою "ДБР не просило зупиняти Сахалінське родовище і розслідує службову недбалість Держгеонадр"", – йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що журналісти направили запит до ДБР та отримали таку відповідь: "органом досудового розслідування не порушувалось перед Держгеонадрами питання щодо необхідності подання, в порядку адміністративного судочинства, заяви про поворот виконання вказаного рішення суду шляхом анулювання спеціального дозволу №6349".

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"Тобто, подання заяви про поворот виконання рішення суду шляхом скасування Спецдозволу на видобування газу підприємству, що є підконтрольним державі, прибутки та податки від діяльності якого йдуть в Державний бюджет, було виключно ініціативою службових осіб Держгеонадра. Державний орган фактично не мав жодних підстав для поновлення пропущених строків, проте йому таки вдалось ввести суддів в оману", – наголосили в "Укрнафтобуріння".

Також там наголосили, що наявність інформації від ДБР є нововиявленою обставиною у справі та є підставою для перегляду постанови Шостого апеляційного адміністративного суду, через яку і було зупинено видобуток на Сахалінському родовищі.

Тож "Укрнафтобуріння" звернулося з відповідною заявою про перегляд постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

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Нагадаємо:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.







