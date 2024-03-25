Росія зобов'язала свої компанії скоротити видобуток нафти – Reuters

Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 мільйонів барелів на день до кінця червня – відповідно до своїх зобов’язань перед ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

За інформацією джерел, уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.

Джерела Reuters заявили, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких вже скоротили виробництво палива в результаті збоїв і атак українських безпілотників.

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Наприкінці минулого місяця віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Видобуток нафти в Росії в квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня та відповідно до обіцянок Росії добровільно скоротити видобуток, показали дані, надані джерелами, і розрахунки Reuters.

Новак заявив, що Росія скоротить видобуток додатково на 350 тис барелів на добу в квітні, а експорт буде скорочений порівняно з березневим рівнем на 121 тис барелів на добу. У травні видобуток скоротиться на 400 тис барелів на добу, а експорт ще на 71 тис барелів на добу. У червні всі додаткові скорочення будуть від видобутку нафти.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході та ударів по енергетичних об'єктах в Росії та Україні.