На оборону з держбюджету у січні-лютому виділили понад 235 мільярдів 

За січень та лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень, або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у лютому видатки становили 159,8 млрд грн.

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Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Мінфіні також нагадали, що видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Нагадаємо:

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У січні 2024 року держава виділила на фінансування соціальних видатків майже 37 мільярдів гривень. Більшу частину коштів спрямували на пенсії.