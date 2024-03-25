На оборону з держбюджету у січні-лютому виділили понад 235 мільярдів
За січень та лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
"Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень, або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у лютому видатки становили 159,8 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У Мінфіні також нагадали, що видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Нагадаємо:
У січні 2024 року держава виділила на фінансування соціальних видатків майже 37 мільярдів гривень. Більшу частину коштів спрямували на пенсії.