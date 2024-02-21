У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів 

У січні 2024 року держава виділила на фінансування соціальних видатків майже 37 мільярдів гривень. Більшу частину коштів спрямували на пенсії.

Про це повідомив глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На які цілі виділили кошти:

забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20,9 млрд грн;

соціальний захист громадян, зокрема тих, які потрапили у складні життєві обставини – 8,5 млрд грн. (Їх отримали 2,5 млн ВПО, близько 470 тис осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю);

підтримка малозабезпечених сімей (155 тисяч) – 1 млрд грн;

надання пільг і житлових субсидій громадянам (3,2 млн домогосподарств) – 4,7 млрд грн;

соціальний захист дітей та сім’ї – 1,8 млрд грн;

соціальний захист осіб з інвалідністю – 0,02 млрд грн.

"У січні всі проплати проведено у повному обсязі, їх фінансування здійснено у встановлені законодавством строки. Проти січня минулого року соціальні видатки не лише не зменшились, а й навіть трохи зросли на 0,2 млрд грн", – наголосив Гетманцев.

Реклама:

Він зауважив, що станом на другу половину лютого ситуація залишається контрольованою. Протягом перших двох тижнів місяця профінансовано 31,1 млрд грн пенсій (точно за графіком), понад 4,6 млрд грн субсидій та пільг зі сплати ЖКП, більше 1,8 млрд грн страхових виплат.

Економічна правда