На деокупованій Херсонщині розмінували 40% сільгоспугідь

На деокупованій частині Херсонської області розмінували 40% сільськогосподарських угідь, - це 206 тисяч гектар.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"Агропідприємства та фермерські господарства області, незважаючи ні на що, обробляють землю та проводять посівну. Найбільше - ячменю та гороху, а ще - льон. Цьогоріч загальна посівна площа сільськогосподарських культур очікується у межах 153 тисячі гектарів", - сказав Бутрій.

Перший заступник начальника Херсонської ОВА зазначив, що 40% сільськогосподарських угідь на звільненому правобережжі нині розміновані - це 206 тисяч гектарів.

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Фермерські господарства з площею до 120 гектарів на деокупованих територіях зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар допомоги від уряду.