Всі розділи
Укр / Рус

На деокупованій Херсонщині розмінували 40% сільгоспугідь

Понеділок, 25 березня 2024, 18:27 - Артур Крижний
На деокупованій частині Херсонської області розмінували 40% сільськогосподарських угідь, - це 206 тисяч гектар.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"Агропідприємства та фермерські господарства області, незважаючи ні на що, обробляють землю та проводять посівну. Найбільше - ячменю та гороху, а ще - льон. Цьогоріч загальна посівна площа сільськогосподарських культур очікується у межах 153 тисячі гектарів", - сказав Бутрій.

Перший заступник начальника Херсонської ОВА зазначив, що 40% сільськогосподарських угідь на звільненому правобережжі нині розміновані - це 206 тисяч гектарів.

Нагадаємо:

Реклама:

Фермерські господарства з площею до 120 гектарів на деокупованих територіях зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар допомоги від уряду.

агросектор земля Херсон
Реклама:
Матеріали за темою
В США різко скоротилась кількість бавовняних заводів 23 березня 2024, 18:00
Польські фермери чотири дні блокуватимуть кордон з Німеччиною 17 березня 2024, 12:45
Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення – Мінінфраструктури 14 березня 2024, 19:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті