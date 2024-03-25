Криптогігант Binance заявив про пошук нового покупця російського бізнесу: причина

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Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що веде переговори з кількома майданчиками про продаж свого російського бізнесу і шукає нового покупця замість CommEX, яка оголосила про намір припинити свою роботу.

Про це йдеться у заяві Binance, яка є у розпорядженні ЕП.

"Ми знаємо, що CommEX прийняла рішення закрити свій бізнес. Вони не змогли виконати свої зобов’язання перед Binance в рамках угоди, яку ми з ними уклали у вересні 2023 року.

Це рішення жодним чином не впливає на наші зобов’язання щодо існуючих російських користувачів, чиї цифрові активи залишаються в безпеці, однак користувачі більше не можуть переходити на CommEX", - йдеться у заяві.

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У Binance додали, що рішення біржі з російського ринку залишається незмінним.

"Ми в даний час ведемо переговори з кількома іншими сервісними провайдерами щодо продажу нашого бізнесу в Росії. Ми плануємо остаточно припинити всі біржові служби та бізнес-операції Binance в Росії, докладаючи всіх можливих зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу користувача під час цього переходу.

Binance дотримується глобальних санкційних правил і повністю дотримується обмежень щодо осіб, організацій і країн, які підпадають під санкції, накладені міжнародним співтовариством, таким чином позбавляючи таким сторонам доступ до платформи Binance", - заявили в Binance.

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CommEX 25 березня заявила про намір припинити свою роботу. З цього дня платформа починає поступово завершувати операції, заборонить реєстрацію нових користувачів і переказ активів з Binance.

Остаточно завершити роботу CommEX планує з 10 травня. Майданчик заявив, що рішення про закриття він ухвалив "після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів".

Нагадаємо:

У вересні 2023 року Binance оголосила, що уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX.

Фінансові подробиці угоди не розголошувалась. Повідомлялось, що в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у Росії.

У серпні 2023 рокуповідомлялось, що найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.

Економічна правда