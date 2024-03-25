Громадські організації закликали Кабмін зберегти список "міжнародних спонсорів війни" - заява

Громадські організації, які входять до глобальної коаліції B4Ukraine, звернулись до уряду з закликом зберегти та вдосконалити список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК.

Про це йдеться у заяві об’єднань, яке є у розпорядженні ЕП.

Члени B4Ukraine (Бізнес для України) висловили занепокоєння останніми новинами про ліквідацію списку "міжнародних спонсорів війни", яким керує НАЗК, а також інших життєво важливих баз даних, що стосуються західних інструментів і компонентів, які Росія використовує для виробництва зброї.

"Цей список став важливим інструментом у наших зусиллях сприяти виходу відповідального бізнесу з Росії, тим самим мінімізуючи здатність Росії продовжувати мілітаризацію та завдавати подальших страждань українському народу", – йдеться в заяві.

Реклама:

Громадські організації зазначають, що список "спонсорів війни" був особливо корисним для посилення репутаційного тиску на компанії, які все ще працюють у Росії, підкреслюючи їх постійну присутність і податкові внески в мілітаризований бюджет Росії. Ми використовували його під час співпраці з понад 180 транснаціональними компаніями та в наших розмовах з кількома урядами.

"Ми розуміємо серйозний дипломатичний тиск, з яким стикається український уряд по відношенню до своїх партнерів, включно з країнами G7, чиї підприємства потрапили до списку. Водночас відкинути цей список зараз було б недалекоглядно та підірвало б два роки зусиль, спрямованих на зниження спроможності Росії вести цю агресивну війну", – додали організації.

Також підписанти наголосили, що цей список має потенціал для використання, щоб створити найбільш вигідну для України структуру майбутніх репарацій і податків на надприбуток компаній, які наживаються на стражданнях українського народу.

Реклама:

"Тому, незважаючи на існуючий тиск з боку урядів-партнерів, ми закликаємо вас зберегти інструмент і вивчити всі можливі варіанти, такі як терміновий перегляд його методології та створення міжвідомчої та правової бази, яка допомогла б його зміцнити", – резюмували організації.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів після звернень від країн-партнерів вирішив відмовитись від списку "Міжнародні спонсори війни" на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Україна закриває список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція.