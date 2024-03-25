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Без світла понад 400 населених пунктів: є нові знеструмлення у 4 областях

Понеділок, 25 березня 2024, 13:25 - Артур Крижний

На ранок знеструмлено 401 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у 4 областях: Донецькій, Миколаївській, Сумській й Херсонській.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Запорізькій й Сумській областях.

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Нагадаємо:

Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

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ДТЕК енергетика
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Економічна правда
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