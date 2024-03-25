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Торік кількість користувачів платіжних послуг в Україні становила понад 80 мільйонів

Понеділок, 25 березня 2024, 12:32 - Артур Крижний

У 2023 році кількість користувачів платіжних послуг в Україні зросла на 3%, до 82 мільйонів осіб.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 січня 2024 року рахунки користувачам були відкриті у 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Разом кількість користувачів сягнула 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 1 січня 2023 – 79 млн)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн одиниць (станом на 1 січня 2023 – 160,2 млн одиниць).

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Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується. 

"Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

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Торік обсяг внутрішньодержавних переказів становив 19,9 млрд доларів, що вдвічі більше, ніж за довоєнний 2021 рік.

НБУ фінанси послуги
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Економічна правда
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