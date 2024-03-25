У Кривому Розі заживили усіх споживачів - ДТЕК
Понеділок, 25 березня 2024, 12:20 -
У Кривому Розі 25 березня скасували екстрені відключення електроенергії, застосовані внаслідок масованої атаки росіян 22 березня.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетикам ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в Кривому Розі та Криворізькому районі після обстрілів російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі оселі споживачів знову заживлені.
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Нагадуємо:
Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
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