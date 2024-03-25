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У Кривому Розі заживили усіх споживачів - ДТЕК

Понеділок, 25 березня 2024, 12:20 - Анастасія Жарикова

У Кривому Розі 25 березня скасували екстрені відключення електроенергії, застосовані внаслідок масованої атаки росіян 22 березня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетикам ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в Кривому Розі та Криворізькому районі після обстрілів російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі оселі споживачів знову заживлені.

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Нагадуємо:

Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

ДТЕК електроенергія війна
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Економічна правда
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