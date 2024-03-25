Курс валют на 25 березня: скільки коштують долар та євро

На 25 березня офіційна гривня незначно зміцнилась до долара, долар на "чорному ринку" росте.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,58 – 39,20 грн проти котирувань у 38,03 – 39,13 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,61– 42,80 грн проти курсу 42,28 – 42,88 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9075 грн, євро – 42,1252 грн (22 березня долар - 38,9234 грн, євро – 42,4693 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,8 - 39,29 грн (курс на 22 березня – 38,75 - 39,2 грн);

Євро – 42,1 - 42,8 грн (курс на 22 березня – 42,2 - 42,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,75 - 39,35 грн;

Ощадбанк – 38,9 - 39,4 грн;

Укрексімбанк – 38,8 - 39,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,35 грн.

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