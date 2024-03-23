В Іспанії тимчасово заблокували Telegram

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Верховний суд Іспанії постановив призупинити роботу месенджера Telegram в країні через скарги медіакомпаній, контент яких Telegram дозволяв завантажувати без дозволу.

Про це повідомляє Reuters.

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка 25 березня після запиту медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. За словами джерела в суді, відповідальність за блокування послуг Telegram буде покладена на операторів мобільного зв'язку.

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За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців, опитаних CNMC.

Нагадаємо:

Telegram у березні отримав 330 мільйонів доларів інвестицій за рахунок продажу облігацій.

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