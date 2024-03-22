ЄС може заборонити імпорт агротоварів з РФ та Білорусі вже у квітні

Україні вдалося досягнути консенсусу із Європейською комісією щодо заборони на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні.

Про це повідомив Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України на Саміті експортерів Forbes "Made in Ukraine".

За словами Качки, схвалення заборони на імпорт аграрних товарів із Росії та Білорусі до країн-членів ЄC, Україні вдалося досягнути під час саміту голів-членів ЄС 1 лютого.

"Юридично ця пропозиція може бути схвалена вже у квітні. Її запропонували на розгляд Європейській комісії", – додав торгпред України.

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Нагадаємо:

Європейська комісія запропонувала ввести тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі, намагаючись обмежити доходи Москви та її союзника і заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти дешевого імпорту.