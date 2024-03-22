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Російські обстріли завдали пошкоджень об’єктам Групи "Нафтогаз"

П'ятниця, 22 березня 2024, 16:31 - Анастасія Жарикова

Внаслідок масованої атаки ворога на українські енергетичні об’єкти 22 березня пошкодження зазнали й деякі об’єкти Групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Є пошкодження, зокрема й на об’єктах Групи Нафтогаз. Цього разу серед наших співробітників, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Фахівці працюють над відновленням завданої шкоди, частині знеструмлених об’єктів вже відновлено постачання електроенергії. 

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Також над відновленням пошкоджених газових мереж працюють газовики.

Нагадуємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. 

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Нафтогаз енергетика війна
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