Російські обстріли завдали пошкоджень об’єктам Групи "Нафтогаз"
П'ятниця, 22 березня 2024, 16:31 -
Внаслідок масованої атаки ворога на українські енергетичні об’єкти 22 березня пошкодження зазнали й деякі об’єкти Групи "Нафтогаз".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Є пошкодження, зокрема й на об’єктах Групи Нафтогаз. Цього разу серед наших співробітників, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Фахівці працюють над відновленням завданої шкоди, частині знеструмлених об’єктів вже відновлено постачання електроенергії.
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Також над відновленням пошкоджених газових мереж працюють газовики.
Нагадуємо:
Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.
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