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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яку пошкодили росіяни

П'ятниця, 22 березня 2024, 11:04 - Артур Крижний

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська", як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.

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Нагадаємо:

НАЕК Енергоатом повідомив, що Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту після нічної атаки росіян.

Енергоатом ЗАЕС
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