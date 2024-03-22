На столичній Оболоні знову впав кран на будівельний майданчик 

В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Там уточнили, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

"Рух транспорту здійснюється у звичайному режимі", – наголосили у КМДА.

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Нагадаємо:

9 жовтня 2023 року під час реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.