На столичній Оболоні знову впав кран на будівельний майданчик
П'ятниця, 22 березня 2024, 10:08 -
В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Там уточнили, що внаслідок інциденту постраждалих немає.
"Рух транспорту здійснюється у звичайному режимі", – наголосили у КМДА.
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Нагадаємо:
9 жовтня 2023 року під час реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.
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