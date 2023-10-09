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У Києві будівельний кран впав на дорогу, низка тролейбусів та автобусів змінять маршрут 

Понеділок, 9 жовтня 2023, 10:06 - Анастасія Дячкіна
 
КМДА

В Оболонському районі столиці під час реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. 

Про це повідомили у КМДА. 

В адміністрації кажуть, що сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана. 

Внаслідок цього пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра, рух громадського транспорту змінено. 

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КМДА

На час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:

  • тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24;
  • автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;
  • рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

У КМДА уточнили, що на будівельному майданчику ніхто не постраждав. 

Нагадаємо: 

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30 вересня у Києві під час ремонтних робіт впали кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка (Шулявка). Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

У січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Там працівники КП "Київавтошляхміст" виконали основну частину протиаварійних робіт і підготували розв’язку до масштабної реконструкції.

Балки Дегтярівського шляхопроводу були експериментальними, подібні елементи в Україні використовувалися під час будівництва ще одного мосту.

Київ транспорт дороги
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