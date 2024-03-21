Сума погоджених компенсацій за програмою "єВідновлення" зросла майже вдвічі за 4 місяці

За програмою виплат на ремонт пошкодженого внаслідок російської агресії житла "єВідновлення" держава погодила виділення 5 мільярдів гривень, з яких вже переказали понад 80%.

Про це ЕП повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, станом на 21 березня, на компенсацію за пошкоджене житло, якому потрібен ремонт, подалися майже 80 тис заявників і для 48 тис з них погодили компенсацію на суму в 5 млрд гривень.

За чотири місяці сума погоджених виплат для ремонту пошкодженого житла зросла майже вдвічі. Для порівняння, станом на 20 листопада загальна сума погоджених для 28 тис заявників виплат склала 2,7 млрд грн.

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"Частково це пов‘язано з цим, що з початку грудня ми почали приймати заяви за компенсацію від власників пошкодженого житла, яке потребує капітального ремонту, а не дрібного. Нині на цей вид компенсації вже подалися 5,5 тис заявників, а загальна сума погоджених компенсацій склала 1,8 млрд гривень", - пояснила Шуляк.

За її словами, українці, чиє житло зазнало руйнувань, бачать, що програма досить результативна, тобто грошей і нового житла від держави замість знищеного або пошкодженого, не потрібно чекати роками, або навіть десятиліттями.

"Українці на практиці переконались, що цей процес відбувається швидко - протягом максимум місяця після того, як громадянин подає заявку, пошкоджене житло огляне спеціальна комісія єВідновлення, створена при органі місцевого самоврядування. Вона верифікує пошкодження і якщо випадок підпадає під саму послугу, заявнику погодять компенсацію. Вона надійде заявнику у Дії на віртуальну карту єВідновлення", - пояснила народна депутатка.

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Натомість відмовляють у компенсації за пошкоджене житло нечасто. Зокрема, у випадках невідповідністі житла умовам "єВідновлення", недостовірної інформації про характер пошкоджень або якщо житло було відновлено за допомогою донорів.

Також подавачі заявок інколи самі від них відмовляються, адже очікують нових етапів програми.

Також є випадки, коли житло, на компенсацію за яке подаються українці, не зареєстроване в державному реєстрі речових справ. У такому випадку рекомендують звернутися до юриста та зареєструвати нерухомість.

Нагадуємо:

Українці найчастіше використовували житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" у Київській та Харківській областях. У другій парі лідерів – Миколаївська та Чернігівська області.