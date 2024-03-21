Через атаки українських БПЛА порт у Санкт-Петербургу припинив перевалку селітри - росЗМІ

Великий порт Санкт-Петербургу на тлі атак українських безпілотників у лютому припинив перевалку селітри. Російська влада в майбутньому планує винести перевалку селітри за межі міста, імовірно в Усть-Лугу.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Джерело видання зазначає, що йдеться про обсяги близько 3 млн тонн на рік. Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торгових операцій з Європою, це досить суттєвий удар.

За інформацією співрозмовників, операції припинені через заборону влади, при цьому прийнято рішення про винесення перевалки селітри за межі міста.

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Після атаки безпілотників на Петербурзький нафтовий термінал у січні губернатор Алєксандр Бєглов побоюється можливої диверсії з руйнівними для міста наслідками. Аміачна селітра потенційно вибухонебезпечна. Як нове місце перевалки селітри називають Усть-Лугу.

З 13 лютого до кінця місяця ВАТ РЖД вводило обмеження на навантаження аміачної селітри та нітрату амонію призначенням на станції Автово та Автово-екс., Новий Порт та Новий Порт-екс, Бронка та Бронка-екс., Предпортова та Передпортова-екс. на адресу всіх одержувачів вантажу.

Компанія пояснила цей захід "обставинами, що виникли через обмеження перевалки вантажу у Великому порту Санкт-Петербург". На березень заборона була продовжена.

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На даний момент виробники, які вели перевалку через порт Санкт-Петербург, шукають інші варіанти експорту. Це ускладнюється тим, що портових потужностей для перевалки добрив у Росії зараз і так не вистачає, а ті, що є, вже є законтрактованими.

Найбільш очевидним варіантом є термінал в Усть-Лузі, але для перенаправлення туди обсягів селітри з Санкт-Петербурга його інфраструктуру потрібно модернізувати під нові вимоги до відвантаження в укріплених контейнерах.

Нагадуємо:

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.