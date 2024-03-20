Україна та ЄС підписали угоду про боротьбу з шахрайством

Міністр фінансів Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що метою програми є захист фінансових інтересів ЄС шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС та забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

За словами Марченка, приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин.

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Таким чином, підписана Угода між Україною та ЄС сприятиме:

запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;

реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

Нагадаємо:

За підсумками минулого року в Україні було відкрито рекордну кількість справ за статтею "Шахрайство" за останні 11 років - 82,6 тисячі кримінальних проваджень.

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