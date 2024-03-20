Власник люксового бренду Gucci втратив 7,6 мільярда доларів за день

Акції французької люксової групи Kering SA, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 15% після оголошення про падіння продажів на 20% у першому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння продажів Gucci пов’язують з тим, що "строкаті" елементи одягу втрачають прихильність у китайських покупців. Це стало найбільшим падінням для компанії з 1992 року, знизивши ринкову вартість Kering на 7,6 млрд доларів.

Власне, рівень продажу Gucci різко впав у Китаї та Азійсько-тихоокеанському регіоні, які є ключовими ринками для бренду. Минулого року з цього регіону частка доходів Gucci складала 35% від прибутку Kering.

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Загалом рівень продажу Kering, якій також належать бренди YvesSaintLaurent і Balenciaga, знизиться приблизно на 10% за перший квартал 2024 року, заявили в компанії.

Нагадаємо:

Французька компанія Kering, яка володіє брендом Gucci, уклала зобов'язуючу угоду з катарським інвестфондом Mayhoola щодо придбання 30% акцій бренду Valentino за 1,7 млрд євро.

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Економічна правда.