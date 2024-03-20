Mercedes Benz відкликає понад 116 тисяч автомобілів
Середа, 20 березня 2024, 16:43 -
Mercedes Benz відкликає 116 020 транспортних засобів через неправильно закріплене 48-вольтове заземлення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США.
Наразі інших подробиць не повідомлялось.
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Компанія Toyota домінує у рейтингу World Car Group найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. За рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими.
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