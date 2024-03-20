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Розробник адронного колайдера припинить співпрацю з 500 вченими, пов’язаними з РФ

Середа, 20 березня 2024, 10:57 - Анастасія Жарикова

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) - розробник Великого адронного колайдера - припинить співпрацю з ученими, пов'язаними з російськими організаціями. 

Про це повідомила російська агенція "РІА "Новості" з посиланням на офіційного представника CERN Арно Марсольє.

"Наразі у нас менше ніж 500 користувачів, які все ще пов'язані з будь-якою російською організацією, більшість із них не проживає в цьому регіоні [у Швейцарії]. Призупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року", - розповів Марсольє. 

Чиновник уточнив, що роботу, якою займалися ці вчені на Великому адронному колайдері, візьмуть на себе інші люди. 

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Крім цього він нагадав, що CERN більше не отримує фінансування від Росії.

Нагадуємо:

Росія розвиває й масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні. До неї залучають студентів російських ЗВО. 

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наука атомна енергетика
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Економічна правда
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