Розробник адронного колайдера припинить співпрацю з 500 вченими, пов’язаними з РФ
Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) - розробник Великого адронного колайдера - припинить співпрацю з ученими, пов'язаними з російськими організаціями.
Про це повідомила російська агенція "РІА "Новості" з посиланням на офіційного представника CERN Арно Марсольє.
"Наразі у нас менше ніж 500 користувачів, які все ще пов'язані з будь-якою російською організацією, більшість із них не проживає в цьому регіоні [у Швейцарії]. Призупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року", - розповів Марсольє.
Чиновник уточнив, що роботу, якою займалися ці вчені на Великому адронному колайдері, візьмуть на себе інші люди.
Крім цього він нагадав, що CERN більше не отримує фінансування від Росії.
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