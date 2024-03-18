Через бойові дії є нові знеструмленні у 7 областях

Getty Images

Через бойові дії є нові пошкодження та знеструмленні у 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській й Чернігівській. Без світла з різних причин залишається 406 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 406 населених пунктів. Протягом доби є пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Через технологічні порушення на ранок є знеструмлення в Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, додали у пресслужбі.

Реклама:

Крім того, в східному регіоні ремонтні бригади "Укренерго" відремонтували та повернули в роботу повітряну лінію 330 кВ, що була пошкоджена під час бойових дій.

Нагадаємо:

У неділю, 17 березня, на запит Польщі Україна прийняла надлишки електроенергії. Дефіциту у нашій енергосистемі не передбачається.

Реклама: